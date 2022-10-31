София, , 17:59 — REGNUM За первые десять месяцев текущего года цены на основные продукты питания в Болгарии выросли в среднем на 45%, что является катастрофическим показателем для болгарской экономики. Об этом 31 октября со ссылкой на заявление главы крупнейшей профсоюзной организации страны — КНСБ Пламена Димитрова сообщает софийская газета «Дума».

Рукодельница. Бургас, Болгария Andrey

По словам Димитрова, причинами сложившейся ситуации являются инфляция, закрытие предприятий, безработица и неспособность представителей действующей власти реализовать социальные программы.

«Люди на собственном кармане почувствовали экономические проблемы государства, — заявил он. — На питание одного члена семьи в Болгарии необходимо 497 левов ($250), в то время, как еще год назад «продуктовая корзина» у нас стоила 340 левов».

Димитров также подчеркнул, что «универсального решения возникшей проблемы нет».

Напомним, на сегодняшний день Болгария считается одной из самых бедных стран Евросоюза.