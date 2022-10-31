Село Яр-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 31 октября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В ямальском селе Яр-Сале стартовало строительство нового микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Ямала Начало строительства микрорайона в Яр-Сале

Новый квартал будет состоять из двух четырехэтажных домов на 160 квартир. Жильё будет сдано с чистовой отделкой, то есть полностью готовым. Во дворах запланированы парковочные места и детские площадки.

Квартал расположен в северной части посёлка. Работы ведутся в рамках федерального нацпроекта «Жилье и городская среда». Все квартиры предназначены для переселения жителей аварийных домов.

Отметим, что в Яр-Сале проживает 5,6 тыс. человек, является центром Ямальского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатором Ямала Дмитрием Артюховым поставлена задача по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. На данный момент она решена почти наполовину. В ЯНАО возводится 228 многоквартирных домов общей площадью около 700 тысяч квадратных метров жилья.