Казань, 31 октября, 2022, 18:22 — ИА Регнум. В Татарии в местах дислокации мобилизованных работают медпункты, в которых дежурят прикрепленные поликлиники и специалисты. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РТ, председатель проектного офиса центра управления регионом в РТ Сария Сабурская.

Tatarstan.ru На базе международного выставочного центра «Казань Экспо» организован пункт сбора мобилизованных

«Если мобилизованные проходили обучение на полях и замерзли, то им оказывается своевременная медицинская помощь, бригады «скорой помощи» дежурят круглосуточно. Работа в этой части хорошо организована. Задействованы как медики поликлиник, так и военные медики из числа мобилизованных», — уточнила омбудсмен.

Сабурская заверила, что лично посетила медпункт, развернутый на территории «Казань-Экспо». Начальником данного медицинского пункта является один из мобилизованных, который приехал в Казань из Альметьевска. Ранее он работал в центральной районной больнице, а потом решил стать добровольцем, добавила спикер.

Напомним, в конце сентября главы РТ Рустам Минниханов поручил обеспечить каждого мобилизованного аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками.

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