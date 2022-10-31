Москва, 31 октября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Военные комиссариаты России после завершения частичной мобилизации продолжат осуществлять приём добровольцев и кандидатов на прохождение контрактной службы. Об этом сообщили 31 октября в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил Российской Федерации будет организована только за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сегодня Минобороны объявило о завершении всех мероприятий в рамках частичной мобилизации, связанных с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе.

В ведомстве уточнили, что подготовка и вручение повесток прекращаются. Всему личному составу военкоматов, ранее задействованному в мобилизации, предписано вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.