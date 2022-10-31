Каспийск, Дагестан, , 17:46 — REGNUM В Дагестане устанавливают причины инцидента с тремя пострадавшими, произошедшего в одном из многоквартирных домов в городе Каспийске. После взрыва газа, который привел к пожару, в больницу была госпитализирована семья из трех человек, в том числе один ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Пожар skeeze

Инцидент произошел вечером 28 октября в доме по улице Молодежная в Каспийске. Как предварительно установлено, в квартире был самовольно произведен демонтаж газового узла, соединенного с газопроводом. Из-за этого произошла утечка газа, которая вызвала воспламенение газовоздушной смеси, из-за чего люди получили ожоги различной степени тяжести.

В настоящее время следствие устанавливает виновного — лицо, на котором лежала обязанность по соблюдению в квартире техники безопасности.

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