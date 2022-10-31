Москва, , 17:46 — REGNUM Пакет законопроектов о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданам, имеющим на иждивении ребенка-инвалида и тем, кто является единственным ребенком у одиноких родителей пенсионного возраста, внесла в Госдуму депутат от КПРФ Нина Останина, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправки в обоих случаях предлагается внести в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

В сопроводительных материалах к одному из законопроектов депутат рассказала о многочисленных обращениях семей с детьми-инвалидами. Значительная часть писем от матерей показывает, что без физической силы отцов их детей-инвалидов, они не могут вывести детей на прогулку, не могут отвезти их на реабилитационные или лечебные процедуры в медицинские учреждения, которые нередко находятся в иных населенных пунктах и требуют нескольких дней на поездку. Также Останина отметила, что, как правило, такие отцы являются единственными кормильцами в семье.

Кроме того, депутат ссылается на положение Конституции РФ, по которому трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.

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