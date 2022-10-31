Тюмень, , 17:42 — REGNUM В Тюмени вечером 31 октября на пешеходном переходе на ул. Авторемонтной, 18 были сбиты бабушка и внучка. Пострадавшие травмированы, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

На месте происшествия Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

«53-летняя женщина и ее 6-летняя внучка сбиты на пешеходном переходе на ул. Авторемонтной, 18, автомобилем «Рено». Предварительно, водитель иномарки отвлеклась от движения», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Женщина-водитель пояснила, что на пешеходах не было световозвращающих элементов, и она их не заметила. Обстоятельства наезда на бабушку и внучку выясняются.