В Тюмени на пешеходном переходе сбиты бабушка и внучка
Тюмень, 31 октября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Тюмени вечером 31 октября на пешеходном переходе на ул. Авторемонтной, 18 были сбиты бабушка и внучка. Пострадавшие травмированы, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
На месте происшествия
«53-летняя женщина и ее 6-летняя внучка сбиты на пешеходном переходе на ул. Авторемонтной, 18, автомобилем «Рено». Предварительно, водитель иномарки отвлеклась от движения», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Женщина-водитель пояснила, что на пешеходах не было световозвращающих элементов, и она их не заметила. Обстоятельства наезда на бабушку и внучку выясняются.