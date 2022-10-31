Брянск, 31 октября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Крупнейший производитель говядины в России запускает дополнительную линию по производству бургерных котлет в Брянской области, сообщает 31 октября пресс-служба правительства региона.

Бургеры

Производство разместят на автоматизированном комплексе по убою и переработке КРС. Инвестиции компании в оборудование составили 100 млн рублей. Мощность новой линии превышает 10 тонн в сутки, предприятие сможет увеличить выпуск полуфабриката в два раза.

Запуск производства связан с масштабированием собственной ресторанной сети быстрого питания, продукцию в охлаждённом виде будут поставлять в более чем 30 точек.