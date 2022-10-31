Москва, , 18:53 — REGNUM Российских певиц Анастасию и Марию Толмачевых, одержавших победу на «Детском Евровидении — 2006», не пригласили на конкурс в Ереване (Армения) в 2022 году. Об этом РИА Новостям сообщил директор артисток Сергей Маслов.

«Евровидение» hentilpej

«Мы даже не знали об этом. Мы готовы рассмотреть это предложение, но пока говорить не о чем», — сказал Маслов. Он также уточнил, что приглашения от организаторов до сих пор не поступало ни в какой форме.

Напомним, организаторы «Детского Евровидения — 2022» года рассказали о приглашении всех победителей конкурса в Ереван в декабре. В то же время Россия не примет участия в самом конкурсе из-за выхода всех отечественных каналов из Европейского вещательного союза.

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