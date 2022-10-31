Вологда, , 18:45 — REGNUM В Вологде 30 октября состоялось памятное мероприятие, посвящённое 85-летию начала легендарного дрейфа ледокольного парохода «Георгий Седов». Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС).

Полярники Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

В общеобразовательной школе №18 им. Героя Советского союза А. А. Полянского города Вологды прошло памятное мероприятие, приуроченное к 85-летию начала легендарного дрейфа ледокольного парохода «Георгий Седов» и в связи с юбилейным годом со дня рождения Александра Полянского. Под руководством педагога и историка Лепаковой Марины в школе существует военно-исторический клуб «Моряк». Она вместе с командой единомышленников проводит сбор материалов о Герое Советского союза Александре Полянском.

«В созданном при школе музее «Бабушкин сундук» теперь представлены не только предметы быта и история школы, но и экспонаты и книги, посвященные морякам и героям Советского Союза. При поддержке неравнодушных людей, связанных с Военно-морским флотом России, посетители музея теперь имеют возможность познакомиться с макетами различных морских судов, настоящей радиостанцией, телефонным аппаратом 1942 года, предметами одежды и быта моряков», — указано в сообщении.

Кроме того, в фойе школы размещен памятный стенд, посвященный жизни и деятельности Героя Советского Союза, полярника, радиста, метеоролога А. А. Полянского, а также организуются тематические выставки.