Вологда, 31 октября 2022, 18:45 — REGNUM В Вологде 30 октября состоялось памятное мероприятие, посвящённое 85-летию начала легендарного дрейфа ледокольного парохода «Георгий Седов». Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС).
В общеобразовательной школе №18 им. Героя Советского союза А. А. Полянского города Вологды прошло памятное мероприятие, приуроченное к 85-летию начала легендарного дрейфа ледокольного парохода «Георгий Седов» и в связи с юбилейным годом со дня рождения Александра Полянского. Под руководством педагога и историка Лепаковой Марины в школе существует военно-исторический клуб «Моряк». Она вместе с командой единомышленников проводит сбор материалов о Герое Советского союза Александре Полянском.
«В созданном при школе музее «Бабушкин сундук» теперь представлены не только предметы быта и история школы, но и экспонаты и книги, посвященные морякам и героям Советского Союза. При поддержке неравнодушных людей, связанных с Военно-морским флотом России, посетители музея теперь имеют возможность познакомиться с макетами различных морских судов, настоящей радиостанцией, телефонным аппаратом 1942 года, предметами одежды и быта моряков», — указано в сообщении.
Кроме того, в фойе школы размещен памятный стенд, посвященный жизни и деятельности Героя Советского Союза, полярника, радиста, метеоролога А. А. Полянского, а также организуются тематические выставки.
23 октября 1937 года начался легендарный арктический дрейф советского парохода ледокольного типа «Георгий Седов», который продолжался 812 дней и составил 3307 миль (6124 км).С лета 1934 года ледокол «Георгий Седов» являлся плавучей площадкой Арктического института в Карском море. В 1937 году «Георгий Седов» участвовал в научно-исследовательской экспедиции близ Новоcибирских островов. Когда программа была почти выполнена, пароход отправили помочь нескольким ледоколам, застрявшим среди льдов на юго-западе моря Лаптевых из-за рано наступавшей зимы. Усилия оказались напрасными, и «Седов» вместе с «Садко» и «Малыгиным» не сумели выбраться из льдов. 23 октября пароходы начали дрейфовать, а 30 октября поступил приказ из Главного управления Северного морского пути о переходе на зимовочное положение. (histrf.ru)