Свердловская область, 15 октября, 2012, 11:11 — ИА Регнум. В Свердловской области представители "Единой России" удовлетворены результатами прошедших 14 октября выборов в местные органы власти. Как сообщил на пресс-конференции лидер свердловских единороссов Виктор Шептий , за неё отдали голоса гораздо больше избирателей, чем в декабре 2011 года, передаёт 15 октября корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что даже участие в выборах новых партий не только не снизило, но даже упрочило позиции "Единой России". Низкую явку в ряде территорий он связал с тем, что победа кандидатов от "Единой России" в них была предрешена. Также, по его словам, оттоку избирателей способствовала и хорошая погода - многие граждане решили провести воскресенье в саду.