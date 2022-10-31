Свердловская область, 15 октября, 2012, 11:11 — ИА Регнум. В Свердловской области представители "Единой России" удовлетворены результатами прошедших 14 октября выборов в местные органы власти. Как сообщил на пресс-конференции лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, за неё отдали голоса гораздо больше избирателей, чем в декабре 2011 года, передаёт 15 октября корреспондент ИА REGNUM.
Он отметил, что даже участие в выборах новых партий не только не снизило, но даже упрочило позиции "Единой России". Низкую явку в ряде территорий он связал с тем, что победа кандидатов от "Единой России" в них была предрешена. Также, по его словам, оттоку избирателей способствовала и хорошая погода - многие граждане решили провести воскресенье в саду.
Как отмечает депутат областного Законодательного собрания Евгений Артюх, в целом результаты выборов были ожидаемы. "Обострилась конкуренция в связи с появлением новых партий. Тем не менее, "Единой России" удается сохранять большинство в избираемых местных думах, хотя дается этот результат в сложной борьбе. Особенность ситуации в Первоуральске состоит в том, что партии фактически пришлось вести избирательную кампанию в условиях мягкого, техничного, но противостояния ей со стороны мэра Переверзева, поддерживавшего и, собственно, породившего в этом городе "Яблоко". Дума теперь в Первоуральске будет шестипартийной, то есть более демократичной и представительной нежели нынешняя Госдума. В целом выборы показали, что на наших глазах формируется новая политическая реальность, состоящая в том, что в условиях либерализации политической системы, появления новых партий, представительные органы на местах и в субъектах будут формироваться из большего количества партий, будут более демократичные и представительные. Итогом данного процесса будет формирование Госдумы -2016. От феномена правящей партии Россия в результате реформы политической системы придёт к подлинной многопартийности в представительных органах различного уровня, к ситуации, когда в представительных органах ни у одной партии не будет большинства, ситуации, когда партии вынуждены будут входить в коалиции. В результате будет формироваться правящая коалиция, возрастёт роль партий2, - отметил Артюх.