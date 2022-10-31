Донецк, , 17:33 — REGNUM В понедельник, 31 октября, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин встретился с бойцами батальона «Сомали». Он вручил Звезду Героя Донецкой Народной Республики заместителю командира в/ч 08 828 Андрею Николюку и командиру взвода этой части Николаю Губченко. Еще девять бойцов «Сомали» получили другие награды Республики: «За отвагу», «Георгиевский крест», орден Республики.

Денис Пушилин Smdnr.ru

После церемонии награждения Денис Пушилин рассказал бойцам о кадровом конкурсе «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика», регистрация на который сейчас идет в ДНР и завершится 3 ноября. Он призвал их регистрироваться для участия в конкурсе, чтобы проявить свои лидерские качества и после победы восстанавливать мирную жизнь и развивать республику.