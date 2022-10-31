Москва, 31 октября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Министерство обороны России завершило все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Об этом сообщили 31 октября в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

В Минобороны уточнили, что подготовка и вручение повесток также прекращаются, все пункты сбора мобилизованных подлежат высвобождению для функционирования по прежнему назначению.

Напомним, на минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что в рамках объявленной в стране частичной мобилизации для прохождения военной службы были призваны 300 тысяч человек.