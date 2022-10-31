Ижевск, 31 октября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Из-за неисправности робота-пылесоса в девятиэтажном многоквартирном доме в Глазове произошло возгорание. По данным управления МЧС по Удмуртии инцидент произошел накануне около 15:00 по местному времени, сообщает пресс-служба ведомства в социальной сети.

пресс-служба управления МЧС по Удмуртии Сгоревший робот-пылесос

Утром хозяева квартиры уехали на дачу, оставив прибор включенным. Вскоре соседи учуяли дым и запах гари и вызвали пожарных. Источник возгорания был обнаружен почти моментально: вскрыв квартиру, спасатели увидели горящий робот-пылесос.

Благодаря соседям сильного возгорания удалось избежать, в квартире пострадавших жильцов закоптились стены и мебель, огнём был поврежден пол, но большого материального ущерба причинено не было.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в одной из многоэтажек Ижевска произошло возгорание из-за неисправности стиральной машины. Нарушенная изоляция и повышенная влажность привели к возгоранию.

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