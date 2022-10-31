Москва, , 17:29 — REGNUM Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» назвал дату премьеры третьего сезона анимационного шоу «Харли Квинн». Соответствующая информация опубликована на сайте платформы 31 октября.

Мультсериал «Харли Квинн» Кадр из тизера

Так, новые эпизоды шоу начнут выходить с 10 ноября 2022 года. Отмечается, все серии, как и прежде, будут доступны для просмотра в дубляже.

Напомним, мультсериал «Харли Квинн» рассказывает о приключениях Харли Квинн и Ядовитого Плюща. Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2019 года.

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