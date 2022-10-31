Москва, 31 октября 2022, 17:29 — REGNUM Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» назвал дату премьеры третьего сезона анимационного шоу «Харли Квинн». Соответствующая информация опубликована на сайте платформы 31 октября.
Так, новые эпизоды шоу начнут выходить с 10 ноября 2022 года. Отмечается, все серии, как и прежде, будут доступны для просмотра в дубляже.
Напомним, мультсериал «Харли Квинн» рассказывает о приключениях Харли Квинн и Ядовитого Плюща. Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2019 года.
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