Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM Стоимость проезда автотранспорта по Западному скоростному диаметру (ЗСД) Санкт-Петербурга с 2023 года вырастет на 2-10 рублей за 1 километр, в зависимости от категории автомобиля, следует из опубликованного 31 октября проекта постановления губернатора Александра Беглова.

ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, с максимальный размер платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге в 2023 году станет: для транспортных средств категории 1 (мотоциклы, легковые машины с высотой над передней осью менее 1,3 м) — 19 рублей (+2 рубля) за 1 км; для транспортных средств категории 2 (крупные внедорожники, легкие грузовики и др.) — 34 рубля (+4 рубля); для транспортных средств категории 3 (тяжелые грузовики и др.) — 53 рубля (+6 рублей); для транспортных средств категории 4 (седельные тягачи, автопоезда и др.) — 88 рублей (+10 рублей).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 31 марта 2022 года уже поднимали стоимость тарифов для пользователей транспондеров, которые применяются на основе системы платности Flow+ (Базовый тариф «Транспондер») и тарифные опции ЗСД. Тогда же была снижена скидка на такой тип проезда с 57% до 48% в сравнении с базовым тарифом. При этом стоимость проезда для водителей, которые оплачивали проезд наличными или картами, не менялась.

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