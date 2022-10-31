Москва, 31 октября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявил, что обсуждает с РЖД вопрос сокращения времени, которые пассажиры поездов тратят на дорогу в Крым, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд в Крым отправился с Казанского вокзала

В ходе «Открытого диалога» в Совфеде сенаторы обратили внимание на то, что поездка из Москвы и Санкт-Петербурга до полуострова на поезде занимает более 35 часов.

«Что касается скорости поездок, конечно, мы должны их увеличивать, и мы с РЖД постоянно на связи», — сказал Савельев.

Он отметил, что в 2022 году на скорость движения поездов повлиял тот факт, что железные дороги стали перекрывать недостаток авиационного сообщения с курортом.