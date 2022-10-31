Сочи, Краснодарский край, 31 октября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, продолжавшиеся более двух часов. Лидеры государств провели консультации в расширенном составе, а также побеседовали с глазу на глаз.

Kremlin.ru Никол Пашинян и Владимир Путин

Открывая встречу, российский лидер выразил надежду на продвижение к урегулированию вопроса Нагорного Карабаха.

«Мы видим подходы наших коллег к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха. Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо всё-таки когда-то его завершать. Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем», — сказал Путин.

«Мы с вами должны, конечно, сейчас — а потом в трёхстороннем формате — найти ключевые моменты, которые позволят нам сдвинуться вперёд», — добавил он.

Переговоры Путина и Пашиняна предваряли трёхсторонний саммит Россия — Армения — Азербайджан. В ближайших планах президента России значится также двусторонняя встреча с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.