Тюмень, , 17:20 — REGNUM В заречной части Тюмени (Зареке) не будут строить межвузовский кампус и отложен проект комплексного развития данной территории. Об этом 31 октября в своём видеообращении, посвящённом бюджету Тюменской области на 2023 год, сообщил глава региона Александр Моор.

Александр Моор Оперативный штаб Тюменской области

Реновация Зареки, как и возведение там межвузовского кампуса, вызвали дискуссию среди тюменцев, некоторые из них вышли протестовать. Тюменский губернатор подчеркнул, что найти баланс между частными и общественными интересами — непростая задача. На выкуп зданий у юридических и физических лиц планировалось потратить несколько миллиардов рублей. В современных условиях необходимо экономнее расходовать средства, считает глава региона. Однако правительство Тюменской области не отказывается от планов развития Зареки.

«Сейчас трудно представить, но строительство визитной карточки Парижа — Эйфелевой башни — не было принято современниками. Говорили, что она портит сложившийся облик города. Мы должны понимать, что такие споры – это нормально. Любые серьёзные изменения вызывают тревогу. Задача органов власти всех уровней – быть в постоянном контакте с людьми, отвечать на трудные вопросы. Если всё это сделать, то будет доверие. Без него нельзя реализовать ни один масштабный проект», — отметил в своём выступлении Александр Моор.

Что касается бюджета Тюменской области на 2023 год, то Александр Моор назвал его напряжённым, но социально ориентированным.