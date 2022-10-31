Черкесск, 31 октября 2022, 17:13 — REGNUM В Карачаево-Черкесии все больше предприятий перепрофилируют свои производства под нужды военнослужащих. Для бойцов ВС РФ наладил выпуск одежды цех по пошиву одежды в ауле Псыж. Он начал шить армейские футболки, термобелье, свитера, сообщил глава республики Рашид Темрезов.
По словам Темрезова, цех получил госзаказ на производство от 100 тыс. изделий в месяц. Выполняя его, швеи работают в усиленном режиме. В каждое изделие женщины вкладывают свое материнское тепло, чтобы эта одежда согрела ребят в холода и все вернулись домой живыми и здоровыми, подчеркнул глава республики.
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