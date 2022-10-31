Бишкек, , 17:12 — REGNUM Азиатский банк развития намерен предоставить правительству Киргизии $50 млн (3,08 млрд рублей) на поддержку бюджета страны. Об этом заявил заместитель министра финансов Руслан Татиков на заседании парламентского комитета по международным делам.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, половину этой суммы республика получит в качестве кредита на 46 лет под 1,5% годовых. При этом льготный период составит восемь лет с процентной ставкой в 1% годовых.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что большую часть кредитных средств планируют направить на восстановление Баткенской области, пострадавшей в ходе вооружённого конфликта с Таджикистаном.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе вооружённого конфликта между таджикскими военнослужащими и киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии в период с 14 по 18 сентября 2022 года погибли 63 и были ранены 206 киргизстанцев.

В результате обстрелов пострадали 661 жилой дом и 335 хозпостроек, 11 стратегических и 27 социальных объектов, 197 объектов жизнеобеспечения и 61 машина, а также был взорван таджикскими военными один автомобильный мост.

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