Могадишо, , 17:11 — REGNUM Число людей, погибших в результате атаки боевиков возле здания министерства образования в столице Сомали городе Могадишо, возросло до 120 человек, сообщает 31 октября Reuters со ссылкой на министра здравоохранения.

Взрыв Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США, Франция

Ранее возле здания минобразования взорвались как минимум два заминированных автомобиля. В результате взрывов и последовавшей за ними перестрелки погибли сто человек, ещё около 300 получили ранения. Известно, что на данный момент еще 150 человек остаются в больнице.

Первый из взрывов прогремел в министерстве образования около 14:00 в субботу, 29 октября. Второй прогремел несколько минут спустя, когда прибыли машины скорой помощи и люди собрались, чтобы помочь пострадавшим.

Ответственность за теракт взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исламистская группировка «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отметим, что это самый смертоносный теракт в Сомали за последние пять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Сомали погибло 100 человек в результате атаки боевиков