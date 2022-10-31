Москва, , 17:05 — REGNUM Государственная дума РФ одобрила в первом чтении законопроект, принятие которого позволит подопечным программы «14 высокозатратных нозологий» (ВЗН) до 18 лет получать дорогостоящие препараты за счёт «Круга добра».

Александр Ткаченко Детскийхоспис. рф

Под «крыло» Фонда перейдёт ещё около 15 тысяч детей с редкими заболеваниями. Глава «Круга добра» Александр Ткаченко отметил: »Важно, что за полтора года активной работы Фонд «Круг добра» прошёл этап становления, приобрёл опыт решения различных проблем. Мы переживаем за каждого нашего подопечного, делаем всё возможное, чтобы дети получали помощь и лекарства как можно более оперативно. Этот опыт, а также соотношение текущих поступлений и расходов Фонда, даёт нам уверенность: Фонд сможет выполнить и уже взятые на себя обязательства, и взять на себя ответственность за организацию и финансирование помощи детям, которые сейчас обеспечиваются по программе ВЗН».

«В своё время Фонд создавался как раз в качестве надёжного и постоянного источника средств на помощь детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями. На первом этапе эти средства позволили обеспечить детей с редкими заболеваниями дорогостоящими лекарствами, которые не приобретались в рамках других региональных и федеральных программ. Очевидно, что сейчас есть возможность гарантировать из этого источника (дополнительного налога на высокие доходы) помощь гораздо большему количеству детей с заболеваниями, требующими дорогостоящей терапии. Поэтому происходит логичное уточнение ответственности за помощь пациентам с тяжёлыми и редкими заболеваниями», — цитирует слова Александра Ткаченко «КоммерсантЪ».

«Фонд берёт на себя ответственность за детей с такими заболеваниями, в том числе, за тех детей, которые получали часть необходимой им помощи по программе ВЗН. «Круг добра» органично становится домом для всех «орфанных» детей. Позиция Фонда неизменна с момента создания: если ребенок нуждается в лечении, наша задача — обеспечить ему возможность терапии. Конкретные механизмы решения этой задачи, список заболеваний и препаратов, необходимость изменений нормативно-правовой базы, определение схем финансирования — все эти вопросы будут проработаны совместно с Министерством здравоохранения, депутатами Госдумы, профильными специалистами. В рамках программы ВЗН государство сможет сосредоточиться на потребностях взрослых, которым нужна дорогостоящая терапия», — подчеркнул Александр Ткаченко.

Напомним, на сегодняшний день в перечне Фонда «Круг добра» уже 58 тяжёлых и редких заболеваний, у Фонда более 4 тысяч подопечных, на обеспечение которых направлено около 88 млрд. рублей.