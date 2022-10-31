Чебоксары, 31 октября, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В Донбасс доставлена очередная партия гуманитарной помощи из Чувашии, состоящая из трёх фур. Донецк получил 60 тонн продуктов питания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета Чувашии.

Gcheb.cap.ru Гуманитарная помощь

Гуманитарный груз был отправлен из Чебоксар в Донецкую народную республику 28 октября. В состав очередной партии, которая заняла три грузовые машины, вошло почти 60 тонн муки и круп, предоставленных предприятиями и предпринимателями.

31 октября груз прибыл в Донбасс и уже разгружен.

«Это ещё 60 тонн муки и крупы: пшеничная, ячневая и перловая крупы расфасованы в мешки с надписью «Чувашия. За Победу!» Также переданы одежда, предметы личной гигиены и другие вещи первой необходимости. С начала СВО Чувашия отправила на Донбасс и освобождённые территории более 160 тонн гуманитарного груза, в том числе — на передовую», — говорит спикер Госсовета Чувашии, лидер чувашских единороссов Леонид Черкесов.

Он поблагодарил всех, кто внёс вклад в формирование гуманитарного груза, выразив особую благодарность фермерам Цветковым из Яльчикского района.

В настоящее время в республике началось формирование новых партий гуманитарной помощи.

Напомним, что в Чувашии также продолжается сбор помощи для воинских подразделений, дислоцированных в зоне СВО. Жители приносят тёплые вещи и медикаменты.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащим из Чувашии, которые проходят подготовку в Ульяновской области, доставили несколько тонн продуктов питания и воду. По словам Леонида Черкесова, в ближайшее время «повезём нашим землякам наколенники, подлокотники и тактические перчатки, а также продовольствие для формирования «сухих пайков».