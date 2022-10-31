Москва, 31 октября, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Бывш. УССР направила запрос в Интерпол на объявление в розыск спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, об этом глава верхней палаты российского парламента заявила в ходе «Открытого диалога» с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«А мы все тоже получили повестки во Львовский суд. Все сенаторы получили уже приглашения, а меня в Интерпол в розыск отправили», — сказала она.

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