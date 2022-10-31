Санкт-Петербург, 31 октября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Двадцать детей-сирот из детских домов и коррекционных школ Луганска (ЛНР) приехали в Ленинградскую область в свои новые семьи, сообщили 31 октября в пресс-службе областной администрации.

t. me/lenobladminka Дети-сироты из Луганска

На перроне вокзала 20 детей-сирот из детских домов и коррекционных школ Луганска встречали их приёмные отцы и матери.

«Их давно ждали: приёмные родители прошли конкурс, подготовили видеообращения, рассказали о себе, о своих семьях, будущем новом доме, братьях и сестрах», — рассказали в пресс-службе.

Новых маленьких жителей Ленобласти приняли семьи из Гатчинского, Лодейнопольского, Киришского и Всеволожского районов.