Владикавказ, 31 октября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Северной Осетии удалось выявить с начала 2022 года свыше 6 тыс. человек, трудоустроенных неофициально. В настоящее время легализовали свои трудовые отношения и уже платят положенные налоги 6130 человек, сообщила председатель комитета РСО-Алании по занятости населения Альбина Плаева.

Pixabay.com Теневая экономика

«За девять месяцев текущего года выявлено 6590 человек, работавших без официального оформления. Из них 6130 человек уже легализованы. Это довольно высокий показатель», — приводит слова чиновницы пресс-служба главы Северной Осетии.

Как отметила Плаева, в бюджет республики поступило уже 16,6 млн рублей налогов после трудоустройства ранее неформально работавших граждан. Премьер-министр РСО-Алании Борис Джанаев поручил обратить внимание на ряд отраслей, где могут вести теневую трудовую деятельность неформально занятые.