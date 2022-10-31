Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена пригласила официальных лиц из 37 стран и 13 глобальных компаний на встречу в Вашингтоне, посвященную борьбе с программами-вымогателями и другими киберпреступлениями, включая незаконное использование криптовалют, сообщает 31 октября Reuters.

Хакеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметим, что данная очная встреча последует за прошлогодней виртуальной встречей Белого дома, также посвященной борьбе с вымогательским ПО. Однако в 2022 году на встречу приглашены еще семь стран и впервые — группа представителей частного сектора.

При этом известно, что участники планируют подготовить совместное заявление по окончании собрания 1 ноября, а также намерены дать обещание удвоить усилия по оказанию давления на Россию и другие страны, которые якобы укрывают хакеров.

Напомним, что ранее в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Соединённые Штаты проводят кибератаки против России. Как заявил замглавы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимир Шин, США принимают непосредственное участие в системных кибератаках в рамках антироссийской кампании, при этом исполнителями выступают киевские кибер-войска.

Он напомнил, что при этом Вашингтон бездоказательно и непрерывно обвиняет в кибератаках Москву.

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