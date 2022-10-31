Владимир, , 16:58 — REGNUM Новым исполняющим обязанностей главы города Владимира назначен Владимир Гарев, сообщили корреспонденту 31 октября в пресс-службе городской администрации.

Владимир Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение принято на внеочередной сессии Совета народных депутатов Владимира. Владимир Гарев до своего назначения работал в должности первого заместителя главы города.

Кадровые изменения произошли в связи с новым назначением Александра Максимова — он оставил пост исполняющего обязанности мэра и перешёл на работу в администрацию области, где в качестве врио заместителя губернатора будет курировать вопросы природопользования, экологии и лесного хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия мэра были возложены на Александра Максимова 20 сентября.