Москва, , 16:55 — REGNUM Государственный оборонный заказ на 2022 год может быть уточнён исходя из потребностей армии в рамках специальной военной операции на территории б. УССР. Об этом заявил 31 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Должны быть составлены подробные планы-графики под каждую номенклатуру и каждое предприятие-изготовителя, при необходимости — подготовлены предложения по уточнению государственного оборонного заказа и профильных документов, включая те, которые координируют поставки сырья и необходимых комплектующих», — приводит его слова пресс-служба правительства.

Мишустин добавил, что это касается в равной степени и ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ на объектах профильной инфраструктуры и социально-бытового назначения, а также логистики, транспорта и связи.

Премьер-министр попросил руководителей Минобороны, МВД, МЧС и Росгвардии доложить о формировании потребностей в недостающих работах и услугах в натуральном и денежном выражении, а также представить предложения по конкретизации целевых заданий, включая сроки их возможного выполнения.