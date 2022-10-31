Москва, , 16:54 — REGNUM Сегодня, 31 октября 2022 года, исполнилось 100 лет со дня рождения Анатолия Папанова. ИА REGNUM предлагает читателям вспомнить некоторые факты биографии советского актёра театра и кино.

Татьяна Гаврилова и Анатолий Папанов Цитата из к/ф «Дайте жалобную книгу». Реж. Эльдар Рязанов. 1965. СССР

Папанов родился 31 октября года в городе Вязьма, в семье военного Дмитрия Папанова и модистки (мастера по созданию женских шляп) Елены Росковской. Отец Папанова участвовал в театральной самодеятельности, он и вывел впервые сына на сцену ещё в детском возрасте. В 17 лет Анатолий начал заниматься в драматической студии.

Впервые в кино он снялся в 1937 году, исполнив эпизодическую роль в картине «Ленин в Октябре». На войну был призван 12 августа 1941 года, спустя четыре месяца, в декабре 1941-го был осуждён военным трибуналом на шесть лет за самовольное оставление части, но позже Папанова отправили на фронт. В марте 1942-го он получил тяжёлое ранение ноги и стал инвалидом третьей группы.

После войны актёр поступил на второй курс ГИТИСа и закончил институт. Первую значимую роль получил в фильме Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда», но широкая популярность пришла к Папанову после того, как он сыграл в экранизации романа Константина Симонова «Живые и мёртвые» генерала Серпилина.

За свою карьеру Папанов снялся более чем в 60 фильмах, сыграл во множестве спектаклей и озвучил более 100 мультфильмов. Его последней работой в кино стала роль Николая Скоробогатова в картине «Холодное лето пятьдесят третьего…». Анатолий Папанов скоропостижно скончался 5 августа 1987 года, на 65-м году жизни, вскоре после возвращения со съёмок этого фильма.