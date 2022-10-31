Обнинск, Калужская область, 31 октября 2022, 17:02 — REGNUM Крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов строится в Обнинске Калужской области. Предприятие возводится с помощью корпорации «Ростатом», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения региона.
21 технологическая линия будущего предприятия к 2025 году позволит выпускать радиофармацевтическую продукцию для диагностики и терапии широкого спектра социально значимых заболеваний, в том числе неоперабельных метастатических форм рака. Радиофармпрепараты смогут активно бороться с раком предстательной железы, миелоидными заболеваниями, раком почек, костных тканей, опухолями головного мозга, нейроэндокринными опухолями и другими видами онкологических заболеваний.
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