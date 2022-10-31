Обнинск, Калужская область, 31 октября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов строится в Обнинске Калужской области. Предприятие возводится с помощью корпорации «Ростатом», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения региона.

Nmicr.ru Отечественный радиофармпрепарат для лечения онкологических заболеваний

21 технологическая линия будущего предприятия к 2025 году позволит выпускать радиофармацевтическую продукцию для диагностики и терапии широкого спектра социально значимых заболеваний, в том числе неоперабельных метастатических форм рака. Радиофармпрепараты смогут активно бороться с раком предстательной железы, миелоидными заболеваниями, раком почек, костных тканей, опухолями головного мозга, нейроэндокринными опухолями и другими видами онкологических заболеваний.

«Завод по производству радиофармпрепаратов будет построен в соответствии с мировым стандартом GMP, что является гарантией качества, безопасности производства и применения лекарственных форм», — отметили в профильном ведомстве.