Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM Ежемесячные взносы на капитальный ремонт с 2023 года для жителей Санкт-Петербурга вырастут на 10%, следует из опубликованного 31 октября проекта постановления правительства региона.

Дом, требующий капитального ремонта Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, минимальный взнос за капитальный ремонт для жителей дореволюционных домов, не прошедших капитальный ремонт, вырастет с 11,50 рублей до 12,45 рублей за 1 кв. м. (без лифта) и с 12,00 рублей до 12,99 кв. м. (с лифтом); «Сталинские», постройки 1931–1956 гг.», «конструктивизм, постройки 1918–1930 гг.» и «немецкие», постройки 1945–1948 гг.» — с 11,34/11,84 рублей до 12,27/12,81 рублей за кв. м.

«Хрущевки» кирпичные, постройки 1957–1970 гг.» — с 11,12/11,62 рублей до 12,03/12,58 рублей за кв. м.; «Хрущевки» панельные, постройки 1957–1970 гг.» — с 11,30/11,80 рублей до 12,23/12,77 рублей за кв. м.; «Кирпичные, постройки 1970–1980 гг.» и «деревянные дома» — с 11,00/11,50 рублей до 11,90/12,45 рублей за кв. м.

«Панельные, постройки 1970–1980 гг.» — с 11,20/11,70 рублей до 12,12/12,66 рублей за кв. м.; «Кирпичные, «новое строительство», постройки после 1980 г.» и «дома, построенные после 1999 года, категории «новое строительство кирпичные» — с 11,06/11,56 рублей до 11,97/12,51 рублей за кв. м.; «Панельные «новое строительство», постройки после 1980 г.» и «дома, построенные после 1999 года, категории «новое строительство панельные» — с 11,24/11,74 рубля до 12,16/12,71 рублей за кв. м.

«Дома нового строительства, построенные после 1980 года, с наружными многослойными и (или) оштукатуренными ограждающими конструкциями (за исключением домов, ограждающие конструкции которых выполнены из панелей, и домов с вентилируемыми фасадами)» — с 11,50/12,00 рублей до 12,45/12,99 рублей за кв. м.; «Дома нового строительства, построенные после 1980 года, с вентилируемыми фасадами» — с 11,25/11,75 рублей до 12,17/12,72 рублей за кв. м.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 декабря 2022 года правительство РФ проведет индексацию тарифов ЖКУ, предельный уровень индексации тарифов при этом не превысит 9%.

Кроме того, с 2023 года петербуржцам начнет поступать квитанция от единого расчётного центра, где будут собраны все платежи за коммунальные услуги. Платёжный документ будут вводить постепенно. Собственникам будут приходить белая и розовые квитанции. В качестве расчётного центра будет указан «ЕИРЦ Санкт-Петербурга».

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