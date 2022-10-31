Санкт-Петербург, 31 октября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Ежемесячные взносы на капитальный ремонт с 2023 года для жителей Санкт-Петербурга вырастут на 10%, следует из опубликованного 31 октября проекта постановления правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом, требующий капитального ремонта

Так, минимальный взнос за капитальный ремонт для жителей дореволюционных домов, не прошедших капитальный ремонт, вырастет с 11,50 рублей до 12,45 рублей за 1 кв. м. (без лифта) и с 12,00 рублей до 12,99 кв. м. (с лифтом); «Сталинские», постройки 1931–1956 гг.», «конструктивизм, постройки 1918–1930 гг.» и «немецкие», постройки 1945–1948 гг.» — с 11,34/11,84 рублей до 12,27/12,81 рублей за кв. м.

«Хрущевки» кирпичные, постройки 1957–1970 гг.» — с 11,12/11,62 рублей до 12,03/12,58 рублей за кв. м.; «Хрущевки» панельные, постройки 1957–1970 гг.» — с 11,30/11,80 рублей до 12,23/12,77 рублей за кв. м.; «Кирпичные, постройки 1970–1980 гг.» и «деревянные дома» — с 11,00/11,50 рублей до 11,90/12,45 рублей за кв. м.

«Панельные, постройки 1970–1980 гг.» — с 11,20/11,70 рублей до 12,12/12,66 рублей за кв. м.; «Кирпичные, «новое строительство», постройки после 1980 г.» и «дома, построенные после 1999 года, категории «новое строительство кирпичные» — с 11,06/11,56 рублей до 11,97/12,51 рублей за кв. м.; «Панельные «новое строительство», постройки после 1980 г.» и «дома, построенные после 1999 года, категории «новое строительство панельные» — с 11,24/11,74 рубля до 12,16/12,71 рублей за кв. м.

«Дома нового строительства, построенные после 1980 года, с наружными многослойными и (или) оштукатуренными ограждающими конструкциями (за исключением домов, ограждающие конструкции которых выполнены из панелей, и домов с вентилируемыми фасадами)» — с 11,50/12,00 рублей до 12,45/12,99 рублей за кв. м.; «Дома нового строительства, построенные после 1980 года, с вентилируемыми фасадами» — с 11,25/11,75 рублей до 12,17/12,72 рублей за кв. м.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 декабря 2022 года правительство РФ проведет индексацию тарифов ЖКУ, предельный уровень индексации тарифов при этом не превысит 9%.

Кроме того, с 2023 года петербуржцам начнет поступать квитанция от единого расчётного центра, где будут собраны все платежи за коммунальные услуги. Платёжный документ будут вводить постепенно. Собственникам будут приходить белая и розовые квитанции. В качестве расчётного центра будет указан «ЕИРЦ Санкт-Петербурга».