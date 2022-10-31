Курган, 31 октября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В правительстве Курганской области произошли кадровые перестановки. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Исполняющим обязанности начальника управления специальных программ аппарата губернатора Курганской области с 1 ноября 2022 года назначен Станислав Носков. Ранее он возглавлял областной департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Исполнение обязанностей директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области возложено на Олега Поршакова, который ранее был заместителем Сергея Носкова.