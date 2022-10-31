Бразилиа, 31 октября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Некоторые моменты во внешнеполитических подходах Лулы да Силвы настораживают, но торгово-экономическое сотрудничество с нашей страной ему нужно как воздух, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 31 октября, комментируя итоги президентских выборов в Бразилии.

Nstitutolula.org Лула да Силва

Как сообщалось ранее, да Силва одержал победу, набрав около 51% голосов, его соперник (уходящий глава государства) Жаир Болсонару — около 49%.

«Деление политических сил на левых и правых всё более становится условностью, всё менее отражает реальность. Является ли «левый» Лулу да Силва социалистом? Нет, не является. Отражает ли он интересы трудящихся Бразилии? Только частично, что ясно видно по результатам голосования.

Хотя разница между Болсонару, политиком консервативных взглядов, и левоцентристом Лулой да Силвой существенна, радикальных изменений от команды нового бразильского президента я не жду: левоцентризм есть левоцентризм, приводные ремни к нему от мировых центров управления прочны и развиты. Показательной была и предвыборная кампания обоих кандидатов: они обменивались обвинениями во лжи, но не основательными программами социально-экономических преобразований.

Настораживают некоторые моменты и во внешнеполитических подходах Лулы да Силвы. Так, в ходе предвыборной борьбы в особую заслугу себе он ставил то, что его «принимали лидеры Германии и Франции», тогда как Болсонару «пребывал в изоляции». Перлом стало его заявление о необходимости отказаться от права вето в новом составе СБ ООН. Торгово-экономическое сотрудничество с нашей страной, однако, ему нужно как воздух: без него социально-экономические условия жизни тех бразильцев, которые его поддержали, даже минимально улучшить невозможно.

Одним словом, социалистические силы Латинской Америки — партнёр непростой, тем более для российского право-консервативного режима, но в силу симпатий большинства из них к выступлению нашей страны против «мира по-американски» с ними сейчас надо работать как можно более плотно. Эта реальность требует полноценного задействования во внешней политике нашего государства такого инструмента, как межпартийные связи. Сегодняшняя Латинская Америка — это важнейшая площадка внешнеполитических действий по линии КПРФ и «Справедливой России — за Правду». Главное, чтобы по соображениям внутриполитической конъюнктуры такой работе не мешали единороссы», — отметил Михаил Демурин.