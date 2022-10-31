Владикавказ, 31 октября 2022, 16:45 — REGNUM Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил оптимизировать расходы на 2023 год. Из бюджета должны быть сокращены все лишние траты, остаться должны лишь расходы на социальную сферу, подчеркнул руководитель региона.
Он подчеркнул, что обеспечение социальных обязательств должно быть стопроцентным. Кроме того, должны быть предусмотрены в полном объеме средства на капитальные расходы на реализацию госпрограмм.
Напомним, в законопроекте «О республиканском бюджете РСО-Алании на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов» предусмотрены доходы в объеме 38 млрд рублей, расходы — 39 млрд рублей.
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