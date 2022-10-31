Владикавказ, 31 октября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил оптимизировать расходы на 2023 год. Из бюджета должны быть сокращены все лишние траты, остаться должны лишь расходы на социальную сферу, подчеркнул руководитель региона.

Gosrf.ru Бюджет

«Задача на предстоящий год — оптимизировать расходы, исключив лишние траты. Это актуально не только для нашего региона, но и для всей страны. В безусловном приоритете — социальная сфера и реализация госпрограмм», — написал Меняйло в своем телеграм-канале по итогам еженедельного аппаратного совещания.

Он подчеркнул, что обеспечение социальных обязательств должно быть стопроцентным. Кроме того, должны быть предусмотрены в полном объеме средства на капитальные расходы на реализацию госпрограмм.

Напомним, в законопроекте «О республиканском бюджете РСО-Алании на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов» предусмотрены доходы в объеме 38 млрд рублей, расходы — 39 млрд рублей.