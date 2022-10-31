Пекин, , 16:59 — REGNUM Вашингтону следует побороть свою «ослепленность идеологическими предрассудками» в отношениях с Китаем, заявил глава МИД КНР Ван И, сообщает 31 октября Reuters со ссылкой на источники.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, данное замечание Ван И сделал во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее МИД КНР в официальном пресс-релизе сообщил, что Ван И в беседе с Блинкеном обвинил США в нарушении правил свободной торговли путём введения новых правил экспортного контроля для Китая и ограничения инвестиций. Он отметил, что Вашингтон серьёзно нарушил правила свободной торговли и нанёс ущерб законным правам и интересам Китая. По его словам, это необходимо исправить.

Также глава китайского МИД подчеркнул, что возврат китайско-американских отношений на путь стабильного развития отвечает интересам двух стран и ожиданиям международного сообщества.

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