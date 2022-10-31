Москва, , 16:44 — REGNUM Отмена товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины как нельзя лучше отражает ситуацию в мировом спорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин (ЛДПР).

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Напомним, Футбольный союз Боснии и Герцеговины отказался от проведения товарищеского матча со сборной России.

«Отстранение нашей страны от Чемпионатов мира не распространяется на товарищеские матчи. Именно поэтому Футбольный Союз Боснии счел проведение такого матча возможным. Но ряд спортивных функционеров балканской страны побоялись, что такая встреча будет истолкована ведущими европейскими государствами как слишком самостоятельный шаг боснийцев. И в последний момент матч отменен», — сказал Пайкин.

Он отметил, что доминирующий в Европе политический фактор очередной раз вмешался в спорт.

«Думаю, Российский футбольный союз, как организатор такого матча, должен сделать соответствующие выводы и в дальнейшем вступать в диалог исключительно с дружественными нам странами, например, с футбольными клубами латиноамериканского континента», — заключил депутат.

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