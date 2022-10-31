Ижевск, , 16:42 — REGNUM Ижевская компания «Специальные укрытия» будет изготавливать плащ-палатки для мобилизованных граждан. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Удмуртии Александр Бречалов.

Плащ-палатка из Ижевска

Палатка М-30 оснащена рукавами для тепловых пушек, есть место для кухни, а также она вмещает 15 двухъярусных кроватей. Такие палатки изготавливают для регионального МЧС, но скоро они появятся и в составе экипировки бойцов вооруженных сил РФ.

Палатку могут собрать четыре человека за полчаса. В ее основе — металлический каркас, сверху — ткань, устойчивая к огню и морозам, всё дополнительно зафиксировано стальными тросами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная часть, в которой находятся мобилизованные из Удмуртии мужчины, в скором времени получит дополнительное снаряжение. В состав груза входят рюкзаки, балаклавы, теплые спальные мешки и сапоги, коврики, медикаменты, телефоны, техника для оргработы.

Читайте также: Дополнительную партию снаряжения отправили мобилизованным из Удмуртии