Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM По итогам 9 месяцев 2022 года индекс промышленного производства (ИПП) в Санкт-Петербурге составил 101,8% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Об этом сообщили 31 октября в аппарате вице-губернатора Валерия Москаленко.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольший рост производства отмечен в производстве кожи и изделий из кожи (на 59,8%), выпуске одежды (на 57,7%), производстве бумаги и бумажных изделий (на 48,8%), выпуске текстильных изделий (на 40,1%), производстве мебели (на 37,8%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 27,8%), производстве пищевых продуктов (на 22,7%).

В обрабатывающих производствах в целом ИПП увеличился на 2,6%. При этом промышленное производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов снижается в Петербурге на протяжении уже семи месяцев. За январь–сентябрь 2022 года ИПП в этой отрасли составил всего 12,3%, по сравнению с тем же периодом 2021 года. Напомним, все три петербургских автомобильных завода в настоящее время остановлены.

Объем работ в строительстве в январе–сентябре 2022 года составил 342,1 млрд рублей. С начала 2022 года введено 2 млн 543,5 тыс. кв. метров жилья, что примерно соответствует уровню прошлого года.

Объем услуг по транспортировке и хранению увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2021 года на 28,9%. Объем услуг в сфере телекоммуникаций составил 116,0 млрд рублей, что на 9,8% больше, чем годом ранее за тот же срок.

Оборот розничной торговли за 9 месяцев в Петербурге составил 1,5 трлн рублей, что на 9,7% меньше, чем в таком же периоде прошлого года. Оборот общественного питания в январе–сентябре 2022 года составил 109,1 млрд рублей, увеличившись на 5,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Среднемесячная номинальная начисленнаая заработная плата в регионе в январе–августе 2022 года составила 81 564 рубля, увеличившись на 11,2% к соответствующему периоду прошлого года.

«Несмотря на то, что некоторые отрасли по-прежнему ощущают на себе санкционное давление, перестраивают бизнес-процессы и ищут новые рынки сбыта, петербургская экономика работает стабильно и без сбоев. Уровень среднемесячной заработной платы в Петербурге остается выше среднероссийского. Рассчитываем на постепенное восстановление потребительского спроса», — отметил вице-губернатор Валерий Москаленко.