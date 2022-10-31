София, , 16:41 — REGNUM В результате спецоперации, проведённой сотрудниками таможни и МВД Болгарии в городе Русе неподалеку от болгарско-румынской границы, было изъято более тысячи литров незаконно ввезенного автомобильного топлива. Об этом 31 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительным данным, контрабандный товар, включая бензин, дизельное топливо и машинное масло, был спрятан в фуре грузовика, находившегося на стоянке в центре города. При этом водитель транспортного средства не смог объяснить происхождения груза.

Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации крупнейшей в истории страны акции по борьбе с контрабандой.