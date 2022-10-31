София, 31 октября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведённой сотрудниками таможни и МВД Болгарии в городе Русе неподалеку от болгарско-румынской границы, было изъято более тысячи литров незаконно ввезенного автомобильного топлива. Об этом 31 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По предварительным данным, контрабандный товар, включая бензин, дизельное топливо и машинное масло, был спрятан в фуре грузовика, находившегося на стоянке в центре города. При этом водитель транспортного средства не смог объяснить происхождения груза.

Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации крупнейшей в истории страны акции по борьбе с контрабандой.