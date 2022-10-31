Ковров, Владимирская область, , 16:38 — REGNUM В убийстве новой знакомой подозревают жителя Коврова Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следственный комитет Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, в октябре 2022 года мужчина познакомился через сайт знакомств с жительницей Вязниковского района. Она приехала в Ковровский район на встречу к новому знакомому. Между ними произошёл конфликт, злоумышленник не менее трёх раз ударил женщину ножом, та скончалась на месте.

Мужчине предъявлено обвинение, от дачи показаний от отказался. По ходатайству следствия, обвиняемый заключён под стражу.