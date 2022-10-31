Казань, 31 октября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Татарии внесены изменения в порядок осуществления единовременной выплаты лицам, проходящим службу в батальонах «Алга» и «Тимер». Соответствующее постановление подписал 31 октября премьер-министр РТ Алексей Песошин.

T. me/armytatarstan Батальоны Алга и Тимер

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Выплаты в размере 250 тыс. рублей военнослужащие батальонов «Алга» и «Тимер» получат после начала прохождения военной службы на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и б. УССР.

До этого выплаты направлялись поэтапно. Первую часть в размере 60 тыс. рублей военнослужащие получали после зачисления в списки военной части. Оставшиеся средства им выплачивали после пересечения батальонами государственной границы для участия в СВО на территории ДНР, ЛНР и б. УССР.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии принят указ о дополнительной материальной помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации России на территории б. УССР. Размер единовременной выплаты составляет 2 млн рублей.

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