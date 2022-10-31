Вашингтон, 31 октября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск связался с представителями Европейской комиссии, чтобы заверить их в том, что приобретённая им социальная сеть Twitter продолжит следовать жестким европейским правилам по борьбе с незаконным онлайн-контентом, сообщает 31 октября Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

На прошлой неделе Маск также сообщил комиссару Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону, что он планирует соблюдать принятый ЕС закон о цифровых услугах, который налагает крупные штрафы на соцсети, не отслеживающие нелегальный контент.

Отметим, что в ближайшие недели Маск планирует провести встречу с Бретоном, являющимся также экс-министром финансов Франции.

Ранее Маск заявил о полном пересмотре процесса верификации в Twitter. На сегодняшний день после прохождения процесса верификации или проверки аккаунта на подлинность рядом с именем пользователя появляется значок-галочка голубого цвета. Согласно правилам платформы, страница должна быть активной и напрямую связана с известным человеком либо брендом.