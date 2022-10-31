Москва, 31 октября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. За 2021 год страны Евразийского экономического союза получили $699 млрд (свыше 43 трлн рублей) прямых иностранных инвестиций, из которых большая часть — взаимные инвестиции участников альянса. Об этом 29 октября написал в своём телеграм-канале аналитикВладимир Аватков.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

По словам эксперта, это является ярким показателем того, насколько экономики государств-членов ЕАЭС заинтересованы друг в друге.

«Несмотря на заявления скептиков, еще в прошлом году председатель коллеги Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович заявил, что ЕАЭС имеет реальные перспективы стать ядром Большого Евразийского партнерства», — отметил он.

Читайте также:Недостижимая цель — эксперт об отрыве экономик стран Туркестана от России

Также аналитик акцентировал внимание на словах главы российского внешнеполитического ведомстваСергея Лаврова о том, что успешность деятельности ЕАЭС заключается, в том числе, в «использовании Россией своих объективных возможностей развития на основе уже существующего общего хозяйственного комплекса для углубления экономической интеграции».

«Все это означает, что несмотря на мощнейшую политическую турбулентность в мире, Евразийский союз с каждым годом набирает силу, а также постепенно увеличивает взаимные инвестиции в экономики друг друга», — констатировал Аватков.

Читайте также: США требуют от стран Туркестана придерживаться антироссийской политики

Эксперт подчеркнул, что это свидетельствует о высочайшем уровне доверия внутри ЕАЭС.

«Доверия, в том числе, к экономикам. Ведь наши страны связывает не только общее прошлое, но также и общее будущее», — подытожил он.

Читайте также:Как страны Туркестана торгуются с Россией